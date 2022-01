El 50% de las UCI en Cataluña están ocupadas: "Más de la mitad de los pacientes no están vacunados"

Las UCI de Cataluña están al límite. En las últimas 24 horas, siete personas han ingresado en la unidad de cuidados intensivos y ya son 529 el total de camas UCI ocupadas en toda Cataluña. Esta cifra representa el 50% de la ocupación total y desde el Govern advierten que todavía no se ha alcanzado el pico de esta sexta ola.

"Todavía estamos en un punto muy alto y no ha llegado al nivel de inflexión. La alta ocupación provoca que se desplace a los pacientes no covid. No vemos el descenso que queremos", explica Mariló Bosque, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC).