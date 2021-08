Las UCI catalanas alcanzan niveles de colapso propios de la tercera ola de covid

Cataluña ya ha dejado atrás el pico de contagios de covid esta quinta ola, pero sus hospitales no dejan de sumar ingresos en sus Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Estas han alcanzado registros propios del tercer arreón de la pandemia y atienden a 589 enfermos críticos de coronavirus, por lo que la Generalitat ha prorrogado dos semanas más el toque de queda y ha endurecido su criterio de aplicación.

La cifra no ha dejado de aumentar desde el primer día de julio (en las últimas 24 horas, lo ha hecho con 12 pacientes más) y que no se alcanzaba desde febrero; concretamente, desde principios de la semana del lunes 22, cuando había en torno a 590 pacientes en UCI. Aquella tercera ola llevó a los hospitales a acoger hasta a 730 pacientes en estado crítico, una cifra que esta quinta no parece que vaya a alcanzar.