Última hora | Illa, molesto con Aragonès por aceptar reunirse pero rechazar su apoyo

12:17 H Los socialistas están molestos por la respuesta de Aragonès

La respuesta de Aragonès no ha gustado en el PSC. Según ha podido saber este diario, a los socialistas no les ha sentado bien que el president pretenda que Illa se reúna con él garantizando que ese encuentro no se traducirá en ningún avance. El exministro y los suyos están molestos.

ERC agotará sus opciones con sus socios de investidura (Junts, en el Govern, y la CUP) antes que recurrir al PSC. Hoy y mañana, se reunirán con los anticapitalistas y quizá con los Comunes, pero el encuentro propuesto por Illa no es una prioridad para ellos.