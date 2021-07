Vacuna covid en embarazadas: “Tengo miedo de contagiarme y con la vacuna me siento más tranquila"

Las embarazadas tienen hasta 22 veces más riesgo de sufrir covid grave que otras personas de su misma edad y sin patologías previas. En plena quinta ola son muchas las embarazadas que tienen dudas para decidir si vacunarse o no contra la covid-19 . A pesar de que no hay datos sobre la vacunación en el embarazo, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad lo recomiendan.

Muchas embarazadas comparten el miedo y respeto hacia el covid. Con la vacuna afirman que se sentirán más “tranquilas” , aunque no es suficiente. “Más allá de la vacuna he intentado reducir al máximo los contactos y sigo usando mascarilla en interiores y exteriores para una mayor protección”, corrobora Helena, que lleva embarazada 6 meses.

Aun así, no todos están de acuerdo y la falta de estudios sobre los efectos de la vacuna en embarazadas generan controversia. "Tengo dos amigas embarazadas. Una se ha puesto la vacuna y la otra no. Yo no me la pondría si fuera mi caso porque no hay estudios del tema".