Las vacunas han evitado hasta 150.000 contagios y 9.500 muertes por covid en Cataluña

Los datos muestran que la cobertura vacunal ha alcanzado el 60 % de la población, por lo que "seis de cada diez contagios no se producen" , una cifra mejor que en junio, cuando la cobertura era de un 20 % y tan solo se evitaba un contagio de cada cuatro, según Prats. Esto sitúa a la comunidad en "un escenario más optimista" y en "un mejor punto de partida" que en septiembre del año pasado.

Por ello, incide en que "estamos más protegidos que hace un año", pero advierte: "En otoño, pasamos a hacer más vida en el interior y eso nos juega en contra". Por ello, la Dra. Cabezas ha pedido a los catalanes aún sin vacunar que pidan cita o acudan a alguno de los puntos de vacunación masiva ya que no se inoculan tantas dosis como en los últimos meses: "No porque no haya dosis, tenemos mucha oferta, sino que nos faltan personas que quieran ponérsela".