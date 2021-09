Los vándalos destrozan varios restaurantes en la playa de Barcelona: "Esto no hay quien lo frene"

L'Escamarlà y el Xiroi Ca la Nuri han amanecido desvalijados tras el macrobotellón en Bogatell

"No es solo lo que se llevan, es el destrozo, que no te deja abrir" lamentan

Hay 13 detenidos por robos con fuerza, hurtos, desórdenes públicos y atentado a los agentes

Varios restaurantes del Passeig Marítim de Barcelona han amanecido desvalijados este domingo. "Tres de los cinco que hay", lamentan los propietarios mientras observan sus locales, destrozados. La capital catalana ha vivido otra noche de vandalismo en el marco de los habituales macrobotellones, que han degenerado durante las fiestas de la Mercè; L'Escamarlà y el Xiroi Ca la Nuri son un ejemplo de los estragos de los saqueos.

"Esto no hay quien lo frene", resume Marcos Delgado, propietario de L'Escamarlà, preocupado por un problema que parece haberse enquistado en la noche barcelonesa. Recibió a las 3:45 h la llamada de la empresa de alarmas que tiene contratada, advirtiéndole de que habían entrado. "Cuando llegué, había una batalla campal y la playa reventada de juventud", explica tras hacer un primer repaso de lo que los delincuentes le han robado: botellas, el género de las cámaras, ordenadores...

Ricard Noguera habla desde la resignación y la tristeza. "Aquí, viendo el desastre... no sé que decir", expresa ante el Xiroi Ca la Nuri, también en la playa del Bogatell, que ha acogido a 30.000 personas la madrugada del 26 de septiembre. "Cuando lo ves por la tele, parece que no te va a pasar", lamenta, mientras agradece que no haya habido "ningún daño humano"; su trabajador más madrugador "salió corriendo" y le llamó para avisarle.

Abrir o no abrir frente al destrozo

Marcos coincide con Ricard, pero teme que los costes que debe asumir por la acción de los vándalos sea demasiado elevado. De hecho, acusa "no levantar cabeza" y ahora se encuentra "con esto", en sus palabras, refiriéndose a las cristaleras reventadas, la barra desvalijada y el interior del local puesto patas arriba. Este domingo, descarta dar servicio a sus clientes: "Ya no es solo lo que se llevan, es el destrozo, que no te deja abrir".

Sí que lo va a intentar el dueño del Xiroi Ca la Nuri: "Es domingo, tenemos que esforzarnos y abrir, aunque no sé si vendrá alguien a limpiar todo esto". "Estoy triste porque ves el panorama, no solo del local sino también de la zona, y sabes que esto va a acabar mal para todos", agrega, a lo que el de L'Escamarlà agrega: "Los que trabajamos en el negocio no tenemos armas para luchar".

13 detenidos en la playa de Bogatell

El dispositivo policial en la plaza de España y la avenida Maria Cristina ha desplazado el vandalismo a Bogatell, donde ambos restaurantes dan servicio a primera línea de playa. Un espacio que se ha convertido en la zona cero de los altercados de la tercera noche de macrobotellones durante las fiestas de la Mercè. Además del saqueo de restaurantes y comercios, los violentos han protagonizado enfrentamientos entre sí y contra la policía, y han quemado motocicletas y mobiliario urbano.