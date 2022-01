Vecinos de Cànoves, dos años después del temporal Gloria: "Necesitamos ayuda"

Silvia Mesta le quedan 18 años pagando 400 euros al mes de hipoteca por una casa de la que "no queda nada". No puede evitar emocionarse al preguntarse cómo el derrumbe de su segunda residencia no entra en la póliza de su seguro, mientras las administraciones "se lavan las manos". La suya es una de las tres viviendas que Gloria redujo a escombros a su paso por Cànoves i Samalús