Vecinos de L'Hospitalet declaran la 'guerra' a la decadencia del puente de la Torrassa

"Por este puente pasan todos los vecinos de la Torrassa para ir a la estación de metro... y su estado es lamentable" , explica Marta Pallarés a este diario. Esta mujer de 65 años es vecina de L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada en Cataluña tras Barcelona. "Nací aquí y he vivido aquí toda mi vida", agrega. Precisamente, ha perdido la cuenta de las veces que ha cruzado el Pont d'en Jordà ; cuando trabajaba, lo hacía unas cuatro veces al día.

"Además, ha sido declarado patrimonio de la ciudad", remata Marta. No obstante, la plataforma 'Defensem el Castell de Bellvís', de la que Pallarés forma parte, denuncia su abandono. El suelo desgastado, partes oxidadas y la formación de charcos han llevado a los hospitalenses a declarar la guerra al "gran deterioro" que sufre, tal y como resumen en un comunicado, en el que también lamentan que la falta de mantenimiento "perjudica" la imagen de la ciudad y "pone en peligro a miles de personas".

Este 'gigante de hierro' está incluido en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad (PEPPA) del año 1998, que indica que "no necesita de ninguna otra intervención que las de mantenimiento de la estructura" y que "no debe haber ningún impedimento par la mejora o sustitución de su suelo". Sin embargo, los vecinos ven "chapuzas" en las acciones practicadas que "no resuelven el problema, tan solo lo posponen".