Terrassa se corta el pelo contra el cáncer infantil: "Ellos lo necesitan más que nosotros"

La Policía Municipal ha organizado el evento 'Ponte en su cabeza' en la calle Raval de Montserrat de 16:30 h a 21:30 h, y en el que también han animado a los terrasenses a donar su pelo a Mechones Solidarios. El objetivo, sensibilizar sobre la característica caída de cabello una vez los pequeños reciben tratamiento de quimioterapia o radioterapia. "No vamos a dejar de recaudar para la investigación hasta que no quede un niño sin cáncer", expresa orgulloso un agente.

"Cuando eres un paciente oncológico, perder el cabello es lo primero que nos preocupa, es como llevar una etiqueta diciendo 'estoy enfermo'" , explica una organizadora de la iniciativa, que habla desde su propia experiencia: "No quieres ir diciéndolo porque asusta y lo que menos apetece es que todo el mundo lo note por la calle; la autoestima ayuda mucho", concluye.

La edición de este año se ha inspirado en la historia de Ingrid, una niña de 13 años que ha superado una leucemia: "Es necesario recaudar mucho para que los niños con cáncer puedan curarse", recuerda, mientras resume su experiencia: "Me lo diagnosticaron en 2018 y estuve luchando hasta el 2020; ahora, me han dado el alta y he venido a ayudar".