La venta de test de antígenos se dispara por Navidad y alertan de falta de abastecimiento en Barcelona

Ante la escasez de suministros, algunos laboratorios limitan las compras de packs de test de antígenos vía nasal. En el caso de la Farmacia Ramón Torelló, en Barcelona, la gente solo puede comprar packs de 5 pruebas porque no quedan test individuales.

En esta farmacia no tienen existencias. “Ayer pedí 100 test y solo me han llegado ocho, de los que ya no queda ninguno”. Una incapacidad de venta que ha desbordado tanto a los establecimientos como a los laboratorios, que han empezado a anular pedidos grandes ante la falta de abastecimiento.