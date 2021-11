La víctima de la presunta violación de Molins de Rei: "Me decían que yo se lo ponía más difícil que otras"

"Se acercaron dos y me cogieron del pelo y me arrastraron. Me metieron en el maletero, yo daba golpes y chillaba", recuerda la víctima, que ha proseguido: "Me bajaron el vestido, uno me cogió de la cabeza y me obligó a hacerle una felación. Me insultaban y se reían de mí". Según la versión del fiscal, "cada uno de ellos la agredió sexualmente, mientras los otros la sujetaban con fuerza a pesar de los gritos y la resistencia que oponía la víctima".