Las víctimas de abusos en la Iglesia piden que los delitos no prescriban: "Es un tema de humanidad, no de dinero"

Varias víctimas de abusos sexuales perpetuados por miembros de la Iglesia narran su historia

Piden que los delitos no prescriban y que se de apoyo a todas las víctimas

Por primera vez el PSOE se abre a apoyar una comisión de investigación en el Congreso

La pesadilla de Alejandro Palomas se remonta a mediados de los 70, cuando solo tenía 8 años. Todo empezó cuando uno de sus profesores de La Salle se ofreció para llevarle a casa en coche. "Con la mano que cambiaba el cambio de marcha era la misma que el aprovechaba para tocarme y a la vez se tocaba el", relata a NIUS el escritor.

Palomas es una de las víctimas de abusos sexuales perpetuados por miembros de la Iglesia y su testimonio ha sido el detonante para que las instituciones empiecen a tomar consciencia y a investigar lo sucedido. Y es que, por primera vez, el PSOE se abre a apoyar una comisión en el Congreso de los Diputados para investigar los abusos sexuales en la Iglesia Católica española.

La desgarradora experiencia de Palomas

La desgarradora experiencia de Palomas, desgraciadamente, no terminó con el episodio en el coche. Los abusos se repitieron en varias ocasiones. Lejos de cualquier arrepentimiento, el profesor trataba siempre de culpar a Alejandro de sus actos. "La frase que todavía resuena en mi memoria es: 'ves lo que me haces hacer'. Que me culpara a mí fue lo más duro", explica Palomas.

Los abusos fueron a más en las colonas de verano. Una noche, el profesor aprovechó para actuar con total impunidad. "Me ató las manos y durante esa noche me visitó tres veces. La violación fue en la tercera visita. Dolió tanto que yo creía que me moría", relata el escritor.

Dolió tanto que yo creía que me moría

Al ver que los abusos no cesaban y que los sufría en todas las clases de apoyo individuales, Alejandro decidió contárselo a su madre. "Lo único que pude decirle es que el hermano me hacía cosas. Al comunicarlo con los responsables del centro me dijeron que lo iban a resolver en el colegio y que tuviéramos discreción", lamenta.

Casi 50 años después, desde la Dirección de La Salle condenan lo ocurrido y aseguran que actualmente cuentan con mecanismos para evitar estas situaciones. "Desconocíamos lo que ha explicado Palomas, hay un protocolo con el control de abusos para que ahora no suceda. Vamos a investigar lo sucedido", señala Isabel Lauger, responsable institucional de La Salle.

La historia de Miguel Hurtado en Montserrat

Por desgracia, Palomas no es la única víctima de los abusos sexuales perpetuados en el seno de la iglesia. Miguel Hurtado también lo sufrió en los 90 por parte del monje Andreu Soler durante todo un año cuando era scout.

"Los abusos se prolongaron durante 12 meses. Una vez al mes subíamos a la Badía de Montserrat y nos quedábamos a dormir. Había una residencia y a él habitualmente por las noches le gustaba venir a nuestra habitación. Lo intentaba vender como que era una labor pedagógica, pero aprovechaba el aislamiento para abusar de los menores", recuerda Miguel.

Al monje Andreu Soler habitualmente por las noches le gustaba venir a nuestra habitación

Cuando denunció el caso, no se hizo nada para investigarlo ni para prevenir que se dieran más casos de abusos. Asegura que las acciones de la dirección "fueron puro maquillaje". Por ello, pide la imprescriptibilidad de los delitos y la reparación de los daños sufridos con retroactividad.

"Cuando conté a la dirección del centro lo ocurrido le protegieron, le encubrieron y evitaron que saliera a la luz la noticia. Tardé muchos años en superar el trauma sexual, en atreverme a contar públicamente mi historia y cuando en 2019 denuncié públicamente, descubrí que yo no había sido el único sino que mi agresor había sido un depredador sexual que había abusado al menos de 12 menores durante 30 años", explica.

Lo que vivió Alex Pacheco en los Maristas de Barcelona

Lo mismo opina Alex Pacheco, también víctima de abusos sexuales en la escuela Maristas de Barcelona. En su caso, el profesor Joaquín Benítez que abusó de él y de otros 3 menores, fue condenado a 21 años y nueve meses y a indemnizar a las 4 víctimas con 120.000€.

El relato de Alex sirvió para visibilizar otros casos. "Sufrí abusos sólo una vez, por suerte. Pude escapar de allí antes de que pasara a mayores. A raíz de mi caso y otros explotó todo en Maristas en 2016 con el profesor Joaquín Benítez, que fue condenado. Hay más de 50 víctimas reconocidas desde los años 80".

Al igual que en las otras instituciones, considera que la respuesta de Maristas fue "corporativivista, negándolo o relativizándolo y no fue una respuesta satisfactoria". Pacheco considera que la intención de Pedro Sánchez es una respuesta política e insuficiente, "llevamos mucho tiempo con casos así y se han aumentado los tiempos de prescripción. Pido que investiguen bien y que no sea partidista, estas comisiones no tienen vinculación real", reclama.

Sufrí abusos sólo una vez, por suerte. Pude escapar de allí antes de que pasara a mayores

Mientras tanto, empieza a haber movimiento en la dirección del PSOE para que esa comisión finalmente sea creada como ha ocurrido en otros países. Que salga adelante o no depende de los socialistas y de momento ya han avanzado que se abren a votar a favor, pero primero quieren estudiarla con detalle. Ciudadanos también se abre a votar favorablemente. Sin embargo, los que ya han dicho que no van a apoyarla son el Partido Popular y VOX.

De hecho, en la reunión de preparación del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, los equipos trataron los abusos sexuales en el seno de la iglesia.

Comisión de investigación en el Congreso

Además, este miércoles en el congreso ERC, EH Bildu y Unidas Podemos piden oficialmente que el congreso investigue estos hechos. "Estos hechos que nos interpelan a todos como sociedad no pueden quedar enterrados entre los muros de la iglesia", decía Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos y comunes en el Congreso.

El PSOE tiene la llave para que salga adelante y el jueves, el propio Pedro Sánchez no cerró la puerta a apoyar esa comisión, después de haber telefoneado al escritor Alejandro Palomas, para agradecerle su valentía por denunciarlos y emplazarle a una reunión la próxima semana.