"Víctimas de la represión" reciben la medalla de Honor del Parlament de Cataluña y reprochan que "la negociación no lleva a la independencia"

"Ya basta. Tenéis que enfrentaros al Estado español y cumplir el mandato de la ciudadanía que os ha votado. Las mesas de negociación no nos acercan a la independencia. La medalla tiene un nombre que es la represión del estado español, y un apellido, que es la represión de la Generalitat de Cataluña", sentencia Espanyol que señala a la movilización popular como "la clave para la independencia".

Por su parte, Anna Llaurador, condecorada al ser jurista que asistió jurídicamente a investigados por el 1-O, solicita al Govern y al Departament de Interior que "no colabore y que se aparte de los procedimientos" y pide "no olvidar a la ciudadanía, son la víctima anónima ".

"Concebir esta medalla no ha sido fácil", señala Laura Borràs que recalca que se trata de "un gesto simbólico para visibilizar el acompañamiento de las víctimas que se han sentido abandonadas por las instituciones". Sin embargo, la Presidenta del Parlament, insiste en que esta medalla se inspira, además, "en un espíritu autocrítico " de las instituciones.

Además, Borràs ha querido defenderse de las críticas recibidas durante los últimos días, desde que anunciara este homenaje a las víctimas del 1-o: "Me echan en cara que he instrumentalizado el Parlament. Esta medalla tiene trascendencia política y es un acto político, estamos aquí para eso, para hacer política. Quienes no están a favor son los que hicieron posible el artículo 155".