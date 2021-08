El empresario Joan Anton trae el vino en lata a Cataluña: "Ha venido para quedarse, no es una moda"

Esta nueva forma de consumir vino llega a nuestro país después de hacerlo, desde hace tres años, en Estados Unidos. Es ahí, donde Joan Anton Romero, empresario catalán y creador de Aluvinum Wines, lo vio por primera vez. Una idea que le "alucinó" y que no dudo traerse a Cataluña con su marca Glass Canned Wines.

Respuesta: Fue a raíz de un viaje que hice a Estados Unidos en 2018. Yo estaba tomando un vino con unos compañeros y vi a dos personas bebiendo dos latas de algo y pensé qué extraño que se estuvieran tomando un refresco y no les dijeran nada. Entonces, cuando se marcharon del bar, nosotros que somos curiosos, fui a ver qué era lo que bebían y vi que era Chardonnay en lata y me quedé muy impactado. A partir de ahí, comencé a darle vueltas y pensé que como nosotros, que somos un país a nivel mundial tanto de viticultura como de tradición de ésta, no tengamos todavía este sistema.