La viuda de un policía español asesinado en Kabul en 2015: “La muerte de mi marido ha sido en vano”

Para Estefanía, la dureza del regreso de los talibanes al poder le ha hecho recordar la crueldad que vivió en 2015 con el asesinato de Gabi , así le llamaba a su marido, que cambió radicalmente su vida: “ La muerte de mi marido y la de 102 españoles más ha sido en vano . No ha servido de nada viendo lo que ha pasado esta semana en Afganistán”, lamenta al recordar las duras imágenes que llegan desde Kabul.

Respuesta: Han muerto personas luchando por sus derechos y libertad. Una minoría se ha quedado con el país, no lo entiendo . La pena es que hay muchos terroristas yihadistas liberados.

Han retrocedido 20 años. Han muerto un centenar de españoles en Afganistán y no ha servido para nada. Han perdido su vida por la lucha por la libertad. Una mujer que no se pueda reír, poner tacones, estudiar, subir en moto o coger un taxi sola no es vida. El miedo que tengo es que la situación de Afganistán se traslade a otros lugares.