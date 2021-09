Vuelven los abrazos entre ancianos y familiares en las residencias catalanas

Sin embargo, lo que no cambia es que la visita se realizará con cita previa . También se mantiene el registro diario de visitas, con un teléfono de contacto para tener un registro en caso de que haya que hacer un rastreo. La duración de las visitas dependerá de la capacidad de centro para poder mantener las medidas de protección

Las visitas se harán compatibles con los horarios de los familiares, y en fines de semana y en espacios con aforo suficiente para respetar la distancia entre familias, remarca la Generalitat. El protocolo recomienda que no se superen los tres visitantes por residente, lo que hasta ahora era una obligación.

También se recuperan las salidas al exterior, así como la posibilidad de que puedan pasar largos periodos de tiempo fuera de los centros . Si pasan más de tres semanas, el residente deberá hacer un PCR a la vuelta. Si son menos días, no será necesario hacer test ni cuarentena.

Para las personas que sean de nuevo ingreso en la residencia y estén correctamente vacunadas se recomienda hacer un test de antígenos en el mismo día del ingreso y una PCR con muestra nasal durante las primeras 48-72 del ingreso, sin tener hacer cuarentena. Por otro lado, se mantiene un cribado cada 15 días para los profesionales vacunados y tres a la semana para los no vacunados.

En este sentido, otro cambio es que los residentes que estén vacunados no deberán hacer cuarentena si son contacto estrecho de un positivo. Hasta ahora se les obligaba a hacer, lo que no ocurría con los trabajadores, lo que había indignado a las familias.

Estos pacientes harán vida en su grupo de convivencia, con el que podrán realizar actividades grupales, pero no podrán recibir visitas ni hacer salidas hasta que las dos primeras PCR (que se harán los días 0 y 4) den un resultado negativo. Con las PCR negativas podrán volver a recibir visitas y hacer salidas terapéuticas alrededor de la residencia.

En el caso de los profesionales contactos estrecho de un caso, si tienen la pauta completa no tendrán que hacer cuarentena. Cuando se esté haciendo seguimiento de un brote, los profesionales que sean contactos estrechos se les harán tres PCR (los días 0, 4 y 15) para detectar posibles casos asintomáticos. Si los resultados de las PCR van siendo negativos y el profesional no tiene síntomas de enfermedad, podrá seguir trabajando.

Si estos trabajadores no tienen la pauta completa y no han pasado la covid los últimos seis meses, deberán hacer catorce días de cuarentena en casa y una PCR entre el cuarto y el sexto día. Los profesionales externos o colaboradores esporádicos que tengan contacto directo con los residentes, tales como podólogos o peluqueros, deberán pasar un test de antígenos antes de acceder a la residencia, tanto si están vacunados o no.