Vuelven los 'castells' bajo las nuevas restricciones en Cataluña: "La espera ha sido muy larga y dura"

El Procicat ha aprobado las nuevas condiciones bajo las que los 'castellers' pueden volver a la actividad y los de Vilafranca del Penedès no han tardado en ponerse manos a la obra. Ellos son los primeros, tras los de Esplugues de Llobregat, en llevar a cabo una actuación completa , es decir, en hacer tres 'castells' tras una espera que ha sido ”muy larga y muy dura”, según su presidente, Carles Mata.

Los requisitos impuestos por el Govern de la Generalitat establecen que participen un máximo de 160 'castellers', que todos ellos tengan la pauta completa de vacunación y que lleven mascarilla. Asimismo, cada 'castell' no debe durar más de 15 minutos para limitar la interacción sin distancia social entre ellos, aunque esto no supone un problema ya que con 160 personas solo se pueden hacer durante cinco minutos. Además, los de Vilafranca han participado en un cribado para evitar contagios.

Mata ha asistido a los tres 'castells' de siete pisos y un pilar que su 'colla' ha hecho la tarde de este 18 de septiembre; "Contentos, pero sabe a poco", ha valorado, después de que la administración catalana estableciera unos parámetros tan estrictos (con solo 50 'castellers') que llevara a las 'collas' a no hacer ninguno por Sant Fèlix. "La cultura popular se ha dejado de lado durante estos casi dos años porque se piensa que no genera dinero, algo que no es cierto", lamenta el presidente.