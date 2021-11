Un waterpolista denuncia insultos homófobos de un rival: “Horrible la pasividad, me he sentido solo”

Según ha relatado, el jugador del equipo rival Roger Brias, le ha insultado varias veces durante el encuentro. “Como persona abiertamente bisexual y harto de las reiteradas agresiones homófobas en el deporte he respondido encarándome con él ”, explica el waterpolista.

Posteriormente, el jugador afectado ha sido sustituido y Royo lamenta que el equipo arbitral inhibiese lo sucedido y que no reflejasen nada del incidente en el acta. “Su respuesta ha sido que me callase y que dejase de protestar”, añade. El partido ha seguido con normalidad y el jugador rival, al finalizar el partido, se ha disculpado.

Pese a ello, el jugador del Molins de Rei no entiende porque los árbitros no han apuntado el incidente en al acta tras la insistencia del waterpolista: “Me dijeron que no podían hacer nada”. Además, ante la incredulidad de Royo, un árbitro le sugirió que se fuese o “lo que pondremos en el acta será tu expulsión”. Por lo que el jugador los considera “cómplices de lo sucedido”.