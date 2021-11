De Wert a Celaá: el cambio de ley educativa no deja sin efecto la sentencia sobre el castellano en Cataluña

La Generalitat ha asegurado que no acatará la sentencia —"el catalán no se toca", en palabras del president— y ha pedido por carta a los directores de los centros que no hagan cambios en su proyecto educativo. La decisión de los jueces carece de fundamento, dicen, ya que confirman la que tomaron los del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando estaba en vigor la anterior ley educativa y no la actual; una "anomalía" según el Govern.