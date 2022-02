Abstención del 60% en Treviño: al enclave burgalés en Álava no le interesa las elecciones en Castilla y León

Formado por los ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón, estos municicpios están gobernados por PNV y EH Bildu, respectivamente, formaciones que no se han presentado a los comicios del 13F. Esta puede ser una de las claves de que la abstención haya alcanzado en esta ocasión niveles históricos, creciendo 20 puntos respecto a las elecciones autonómicas de 2019. Los vecinos también han podido quedarse en casa y no acudir a las urnas porque esta convocatoria no coincidía, como en otras ocasiones, con alguna elección a nivel estatal.