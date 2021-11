La advertencia de Ane, dueña de una tienda en San Sebastián: “Si robas, saco tu cara en las redes”

“Tengo una carpeta llena de fotos y vídeos de ladronas. Me dan unas ganas de hacerlas públicas que no veas”, nos cuenta al teléfono Ane Etxebeste, dueña de la tienda de ropa Kilukamiluna de San Sebastián. Ane reconoce que no sabe “si es legal” pero la advertencia está hecha. Ha puesto un cartel de bienvenida en su establecimiento con este mensaje: “Si vienes a robarnos, publicaremos una bonita foto tuya en nuestras redes. Te estamos grabando”. “Igual no funciona, ya veremos. Lo que quiero es que las ladronas se mueran de vergüenza”, asegura.