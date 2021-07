La Guardia civil salva la vida de un joven vizcaíno que se desangraba tras ser agredido en una discoteca

La madre de Josu aún no se ha recuperado del susto. Su hijo estaba pasando unos días en el camping de Noja (Cantabria) con unos amigos y en el último momento, decidieron salir a tomar algo por la noche . De madrugada, Edurne recibió una llamada desde el Hospital de Valdecilla en la que le informaban de que su hijo de 20 años estaba ingresado con una lesión muy grave en una mano tras una agresión en una discoteca . Tanto que sólo la rápida intervención de los agentes de la Guardia Civil, que le practicaron un torniquete para evitar que se desangrara, logró salvarle la vida .

La llamada a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 02.50 horas y hasta casi las tres y media de la madrugada no llegó la ambulancia que no era medicalizada y que en un primer momento le trasladó al centro de salud de Meruelo. De hecho, no ingresó en el Hospital de Valdecilla hasta las cinco de la madrugada. Por eso, la rápida actuación de los agentes que le practicaron el torniquete fue fundamental para salvarle la vida.