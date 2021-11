Con 1.065 casos de covid por 100.000 habitantes, Agurain cierra parques y suspende la natación

El municipio alavés de Agurain trata de atajar el avance del virus entre su población de poco más de 5.000 habitantes. Los datos no son buenos, en los últimos días el nivel de contagio se ha disparado hasta los 1.064,82 casos por cada 100.000 habitantes , la tasa más elevada entre los municipios vascos de más de 5.000 habitantes . Incapaces de salir de la zona roja por segunda semana consecutiva, el Ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto y restaurar algunas de las restricciones que ya se creían superadas. " No tengo explicación para lo que está pasando ", reconoce el alcalde, Ernesto Sáinz, que sin embargo apunta a la elevada movilidad e interacción que el pueblo tiene con el resto de municipios de la comarca y con la capital alavesa. "Las escuelas de la comarca y otros servicios están aquí, lo mismo que el polígono indistrual donde también trabaja mucha gente de Vitoria", añade.

Entre las medidas aprobadas por la Junta de Gobierno Local está el cierre de los parques infantiles y de la pista de ‘skate’ de la localidad. Además, quedan suspendidas todas las actividades municipales en las que no se pueda garantizar la distancia mínima, la ventilación de los espacios o el uso de las mascarillas .

Este paquete de medidas se aprueba después de que el Ayuntamiento de Agurain solicitara al Gobierno Vasco cribados masivos en los centros escolares por la alta incidencia del virus. Una petición que fue desestimada por el departamento de Salud al considerar que no era oportuna ni necesaria. Desde el Consistorio acatan la negativa de Lakua, "no vamos a insistir porque ellos sabrán si un cribado va a ser de ayuda o no", añaden.