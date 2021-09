El joven que recibió la paliza de Amorebieta “se va a morir sí o sí”, aseguran sus médicos

No hay esperanzas para Alex, el joven de 23 años que recibió una brutal paliza grupal en Amorebieta a finales de julio en la que participaron al menos 16 personas. Su familia ha recibido el peor de los diagnósticos en la última reunión con el equipo médico que le atiende en el hospital de Cruces. "Nos dijeron que se va a morir, sí o sí. Una parte del cerebro está muerta y la otra no quiere funcionar, por lo que no tiene opciones de vida”, ha asegurado su tío en declaraciones a NIUS.