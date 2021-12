Atraca una tienda de colchones en Bilbao y hiere a la dependienta con un balín antes de huir

En pleno centro de Bilbao y a las seis y cuarto de la tarde un ladrón accedió una colchonería armado con una pistola. El hombre vestido de negro, con capucha y resguardado por el anonimato que da la mascarilla exigió, sin preámbulos, a la dependienta que le diera todo el dinero. Cuando ésta le contestó que no tenía porque la mayoría de los clientes pagan con tarjeta y la recaudación la llevan al banco a diario, el ladrón le disparó hiriéndole en una mano. Acto seguido, revolvió los cajones del mostrador buscando algo de dinero. No lo encontró y se marchó. Un robo que, esta vez, no le salió bien al ladrón al contrario de lo que ocurre en otras ocasiones.