Condenan a 15 años al violador en serie de Guipúzcoa por una agresión sexual en Beasain en 2019

La Audiencia de Guipúzcoa le impone una pena de 12 años por agresión sexual con agravante de alevosía y tres años más por lesiones . Sin embargo, le absuelve del delito de detención ilegal . Por lo que la condena se reduce de los 24 años que solicitaba la Fiscalía, la acusación particular y la acusación popular a 15 años.

No es el primer juicio al que se enfrenta este vecino de Ordizia de origen rumano . Ya ha sido juzgado por la agresión sexual a una joven de Lasarte-Oria y está a la espera de sentencia . Se le acusa de al menos otras cinco agresiones sexuales cometidas en esta provincia desde 2012 .

Durante el juicio por la agresión sexual por la que ha sido ahora condenado, el procesado confesó haber sido el autor de la violación, aunque aseguró que no la recordaba porque, por aquel entonces, consumía "mucha droga y alcohol". "No puedo negarlo, lo reconozco, no puedo engañar a la justicia ni a los exámenes", declaró.