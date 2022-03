Azkena Rock Festival de Vitoria celebrará sus 20 años con Patti Smith como madrina

El Azkena Rock Festival ha anunciado los primeros nombres que se darán cita en Mendizabala el 16, 17 y 18 de junio de 2022 . El festival celebrará su 20º aniversario con artistas de la talla de Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris, o una pionera del rock como Suzi Quatro, y bandas especialmente queridas por el público del festival como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano.

Así reza el lema del Azkena Rock Festival. Una idea que podría parecer sencilla pero que entraña muchos hitos: cumplir 20 años y consolidarse en un panorama donde tantos caen por el camino. Llevar dos décadas haciendo historia en el rock’n’roll y siendo un lugar en el que las bandas se sienten como en casa , donde las que ya han tocado desean repetir y las que aún no han estado ven sus escenarios como una meta a conseguir.

Quizá la más relevante de las bandas que obraron la hazaña de hacer del punk, un género con millones de seguidores en todo el globo, The Offspring, se consagraron en los 90 con ‘Smash’, el álbum que les hizo mundialmente famosos. Su leyenda no ha cesado de crecer desde entonces y hace pocos meses han publicado ‘Let The Bad Times Roll’.