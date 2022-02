El BBK Bilbao Music Legens Festival completa cartel con Alan Parsons, Girlschool, Walter Trout y Maika Makovski

El BBK Bilbao Music Legens Fest ha anunciado el cartel completo de su quinta edición que se celebrará los días 24 y 25 de junio en el Bilbao Arena. El músico inglés Alan Parsons será el cabeza de cartel de la segunda jornada. El legendario icono de la música y maestro del rock progresivo, que ha trabajado como ingeniero de sonido con The Beatles, Pink Floyd, The Hollies y The Wings, entre otros, es ganador de 1 Grammy y tiene 13 nominaciones a los mismos. Con casi 70 discos a sus espaldas, presentará el Alan Parsons Live Project en la capital vizcaína.

Al festival también se incorporan las legendarias londinenses, abanderadas del hard rock y el heavy metal, Girlschool; el gran bluesman estadounidense Walter Trout; la británica de orígenes jamaicanos y una de las nuevas divas del soul, Shirley Davis; la mallorquina Maika Makosvski; la cantante y compositora vasca Anari y al artista bilbaíno Mikel Renteria & Walk On Project Band.