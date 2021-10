Bilbao cobrará un canon de 10 euros por metro cuadrado a sus 2.100 viviendas vacías

El Ayuntamiento de Bilbao está preocupado por la falta de oferta de viviendas en alquiler en la capital vizcaína y quiere ponerle solución. Y es que en los últimos cinco años cerca de 6.000 bilbaínos han solicitado una y tan solo han conseguido adjudicar en torno a 500. Es más, ha constado que 10.000 de estos ciudadanos entre 18 y 44 años, no se pueden permitir alquilar un piso a pesar de tener ingresos .

El último diagnóstico de la vivienda en la villa ha revelado que 2.122 viviendas están vacías y que son “susceptibles de movilizar”. Hay más del doble en esta situación, pero son éstas en las que han apreciado que no hay nadie empadronado o no se ha producido consumo de agua en los últimos dos años. Por este motivo, el consistorio tiene previsto aplicarles un canon de 10 euros por metro cuadrado a partir de 2023. El pago se incrementará un 30% más en los años sucesivos si los propietarios de estos inmuebles no acceden a que sus casas sean “ocupadas”.