El alcalde de Bilbao avisa: "Este año no hay Aste Nagusia y no se van a admitir comportamientos irresponsables"

"Este año no hay Aste Nagusia, no hay 'no fiestas' y no se van a admitir comportamientos irresponsables". Así de contundente se ha mostrado el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, en una rueda de prensa en la que ha querido dejar claro el momento tan delicado que atraviesa la ciudad cuando sólo faltan unos días para que hubiese dado comienzo la Semana Grande.