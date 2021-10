La campaña de Esther contra el paso a nivel de Zorroza donde quedó atrapada su silla de ruedas

Dos mujeres que se percataron de lo que ocurría no dudaron en pasar las barreras para intentar sacarla. “Me ayudaron a levantarme como pudieron y apoyada en ellas me pusieron a salvo. Las chicas se empeñaban en recuperar la silla. La querían sacar a pulso y pesa 80 kilos. Imagínate, yo les gritaba desde fuera que la dejaran porque llegaba el tren y me daba terror que les pasara algo. Encima no atinaba a explicarles cómo debían utilizar el joystick (mando giratorio para mover la silla). Finalmente, lo consiguieron y me puse a llorar como una magdalena. Fue un milagro que no me arrollara el tren”, recuerda Esther de ese fatal día.