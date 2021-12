Largas colas en Bilbao para hacerse una PCR un día antes de Nochebuena: "Van a ser las navidades de los test"

Este mismo jueves, cuando sólo falta un día para Nochebuena, un numeroso grupo de personas esperaba su turno para entrar al Laboratorio Axpe de la plaza Jado. "He tenido algún malestar y aunque no tengo fiebre con gente mayor en casa no me apetece jugármela", cuenta un hombre que permanece a la espera de hacerse una prueba. Pero él no es el único de la cola que ha acudido al laboratorio con síntomas. "Estoy notando que no me encuentro bien y quiero descartar algo antes de juntarme con la familia", confiesa una mujer que lleva más de media hora esperando.