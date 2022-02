El Constitucional tumba el recurso del profesor del colegio Gaztelueta condenado por abusos sexuales

Los hechos denunciados por Cuatrecasas, ahora adulto, se produjeron entre los años 2008 y 2010, iniciándose cuando tenía 12 años. No fue hasta 2018 cuando la Audiencia de Vizcaya condenó al docente a 11 años de cárcel. No ingresó en prisión porque posteriormente el Supremo rebajó la pena a dos años y el condenado no tenía antecedentes. El Alto Tribunal consideró probado el abuso y que este fue continuado, sin embargo, los magistrados consideraron que no se habían probado los hechos más graves relatados por la víctima.