Controles diarios y aleatorios para multar a quienes circulen a más de 30km/h en Bilbao

Arranca la campaña, una más, para que lo de correr lo dejemos sólo para cuando perdamos el autobús y no en la carretera. En Bilbao está prohibido circular a más de 30km/h, desde hace algo más de un año, pero parece ser que a muchos esta limitación se le olvida bastante a menudo , por eso desde hoy la Policía Municipal realizará controles diarios y aleatorios durante siete días por diferentes puntos de la ciudad para detectar cuántos vehículos superan esa velocidad y multar, claro está, a quienes lo hagan.

Las notificaciones se realizarán de dos formas. En algunos casos los agentes informarán ‘in situ’ al infractor ya que se trata de una campaña con un carácter divulgativo, pero que no nos hayan parado en nuestro camino, no significa que no nos hayan cazado. De ahí que otros conductores recibirán la notificación directamente en su domicilio.