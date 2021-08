El coronavirus logra franquear los 'muros' de Pipaón, el último pueblo vasco que quedaba libre de Covid

El pequeño pueblo alavés de Pipaón se había convertido en el último reducto libre de covid en Euskadi . Durante año y medio de pandemia, el virus no había traspasado los límites de este reducido concejo del municio de Lagrán de apenas 40 habitantes, mientras que en el resto de la Comunidad Autónoma se seguían registrando positivos, hospitalizaciones y fallecimientos . Sin embargo, la estadística se ha roto en los últimos días. Una comida entre amigos en el bar del pueblo , entre los que estaba un matrimonio recién llegado de sus vacaciones , ha desatado al parecer el contagio.

Los primeros casos se detectaron el pasado viernes y dos días después, la noticia de que el coronavirus había logrado franquear los ‘muros’ de Pipaón no se supo vía redes sociales o por los medios de comunicación sino en misa, el párroco se encargó el domingo de trasladar las malas noticias .

Por el momento, el informe semanal de Osakidetza sólo registra un contagio pero en un pueblo tan pequeño como este en el que el contacto entre vecinos es estrecho parece difícil de creer que no haya más casos. Para el presidente de la Junta de Lagrán , Juan José Acha, al menos habría seis . Todos los que compartieron mesa en aquella comida en el bar “han ido cayendo” , si bien en un primer momento casi todos pensaron que se habían resfriado por culpa del aire acondicionado.

En el pueblo hay miedo, así que el goteo de pruebas diagnósticas entre los 40 vecinos para descartar un posible contagio no ha cesado en las últimas horas. Es verdad que casi toda la población adulta del municipio ya está vacunada y eso alivia en parte los temores de los vecinos que a pesar de todo, no se relajan. No hay más que ver el cartel de “cerrado hasta nuevo aviso” que cuelga a la entrada del bar.