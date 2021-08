Cuatro detenidos, de entre 23 y 29 años, en Bilbao de madrugada por agredir a la Ertzaintza

“Este año no hay Aste Nagusia y no hay no fiestas”. Las palabras del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, aún resuenan en los oídos de los vecinos de la Villa pero parece que a unos cuantos les han entrado por un oído y salido por el otro. Apenas habían pasado unas horas de este viernes 27 de agosto, día festivo de la Semana Grande bilbaína cuando se han registrado los primeros incidentes.