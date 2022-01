La dueña del bar de Barakaldo apaleada siente “rabia y miedo” por la puesta en libertad de su agresor

Begoña no ha salido de casa desde ese fatídico 9 de noviembre. Las secuelas de la brutal paliza que recibió en su bar le impiden valerse por si sola. Tiene la cara amoratada y varias brechas, “unas 7”, en la cabeza. “Tengo las manos desechas de defenderme de los golpes. Me hizo un boquete en la pierna, me tienen que operar para ponerme un injerto. Tengo que ir en sillas de ruedas porque no puedo ponerme en pie”, se queja.