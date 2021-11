La Ertzaintza investiga si es falsa la agresión a una mujer en la zona de El Batán, en Vitoria

La historia da así un giro de 180 grados porque, en un primer momento , se llegó a barajar la hipótesis de que se tratara de un delito de odio al estar la joven agredida "vinculada" con Vox . Sin embargo, a medida que la investigación de la Ertzaintza ha ido avanzando "no se ha encontrado datos ni ningún rastro" que confirmen el ataque que supuestamente sufrió esta mujer.

Los agentes no han hallado ni rastro de los autores en las imágenes captadas por las numerosas cámaras de seguridad instaladas en la zona de El Batán, donde supuestamente ocurrieron los hechos. Imágenes en las que sí aparece la mujer de 30 años supuestamente agredida, pero sola. La Ertzaintza afirma que "no hay datos ni imágenes" que "corroboren las declaraciones realizadas por la mujer" por lo que concluye que "no hay manera de confirmar las denuncias".