Euskadi sufre un acusado descenso de temperaturas y entra de golpe en el otoño

Si al levantar la persiana esta mañana les ha invadido una cierta sensación de añoranza al no ver el sol y han descubierto con cierta desazón que tendrían que sacar el paraguas de casa, sepan que la buena noticia es que a medida que avance el día la situación mejorará relativamente. La nubosidad ira disminuyendo y las precipitaciones remitirán. No será como el ‘veroño’ del que hemos disfrutado los días anteriores, pero el que no se consuela es porque no quiere.