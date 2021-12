El día después en Bizkaia: coches bajo el agua, vecinos evacuados y más de 400 incidencias

Lo peor ya ha pasado, pero el susto no lo quita nadie. Y si no que se lo digan a los propietarios de los más de quince coches que se han quedado sumergidos bajo el agua que llegaba a sobre pasar el puente que atraviesa una de sus principales vías. Una imagen ante la que sus vecinos no daban crédito con la salida del sol y que preferirían no haber presenciado. Va a costar recuperarse de estas lluvias.