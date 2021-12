Iker de 11 años, uno de los primeros niños vascos en vacunarse: "Casi ni duele, hay que vacunarse"

Iker tiene 11 años y se ha convertido en uno de los primeros niños vascos en recibir la vacuna contra la Covid-19 . Hablamos con él nada más recibir el pinchazo y asegura que “ casi ni duele ” y que él, a pesar de que ha tenido " mucha suerte " porque hasta ahora nunca ha tenido que hacerse ni una PCR, estaba convencido de ponerse la dosis al cien por cien porque “ me daba miedo contagiarme ”.

Este chaval de aspecto tímido pero muy resuelto a la hora de expresarse advierte que “si hoy en día no te vacunas no puedes hacer casi nada”. Así que “hay que vacunarse”, insiste. Él ha recibido su dosis en el Centro de Salud Doctor Areilza y de ahí ha salido convencido de que “he hecho lo correcto”. Mañana cuando vuelva a clase les contará su experiencia a sus compañeros. “Algunos hoy cuando han sabido que venía a vacunarme me han pedido que mañana les cuente si hace daño”, explica. Al igual que Iker hoy han sido muchos los niños y niñas que se han vacunado en toda España.