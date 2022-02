Inazio se ha convertido en el altavoz de las personas con discapacidad intelectual: “Basta ya de tratarnos como niños”

El joven vasco protagoniza un vídeo viral en el que reivindica los derechos de las personas de su colectivo a salir de fiesta

Inazio lucha por la “inclusión real” contando sus vivencias en las redes sociales y dando charlas en los colegios

"Estamos muy lejos de la inclusión real”, reconoce a NIUS

Inazio Nieva es de Leioa, Vizcaya, tiene 22 años y está estudiando un grado superior de Integración Social. El joven tiene una parálisis cerebral que afecta a su motricidad. Una diversidad funcional que ha aceptado como compañera de vida después de pasar por una depresión y de muchos años de sesiones de terapia y psicólogos. Ahora quiere convertirse en el altavoz de personas como él, un colectivo que lucha por la integración en una sociedad que por “desconocimiento y miedo” les rechaza y “humilla”, asegura.

Lo hace dando charlas en colegios sobre acoso escolar, que también padeció, y a través de las redes sociales. Su último vídeo se ha hecho viral. "¿Cuántas veces has visto a una persona con discapacidad de fiesta?”, comienza diciendo. Inazio explica que le gusta salir “como a cualquier chico de su edad”, pero que a menudo se encuentra con gente que no le respeta y que puede amargarle la noche. “A mí en varias ocasiones sin ir más lejos me han pasado cosas al volver de fiesta que no son agradables. El alcohol no debe ser un comodín para humillar a otras personas", afirma.

En la grabación asegura que pese a quien pese no piensa quedarse en casa. “Me lo quiero pasar como otra persona más. ¡Qué viva la fiesta para todos y todas!”, concluye.

“Tengo una manera de andar, como decirlo, algo peculiar. Muchas veces piensan que voy perjudicado por el alcohol. He vivido bastantes situaciones incomodas. Ya sabes, algunos van buscando un blanco fácil para hacer un hurto y nos ven más desprotegidos”, asegura

Inazio reconoce la magnífica labor que hacen muchos profesionales para dar visibilidad a la diversidad funcional pero cree que deben ser ellos mismos, en primera persona, los que expliquen cómo es su día a día porque” por ejemplo, no es los mismo que un hombre hable de feminismo que una mujer”, sostiene.

“Mi familia me ha ayudado muchísimo, los mismo que los terapeutas. Sin ellos no sé dónde estaría. Hubo un momento en mi vida que creía que no valía para nada y reconozco que en la adolescencia reaccione muy mal a lo que me pasasaba. Me portaba fatal con todo el mundo. Tenía muchos bajones emocionales. Tenía miedo sobre mi fututo. Ahora está superado y me toca poner mi granito de arena para ayudar a otros como yo y lograr avanzar en nuestra integración”, afirma.