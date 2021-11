Juanma Oribe, mejor panadero de Euskadi: "No había tocado un pan en mi vida"

Juanma Oribe se ha convertido a sus 53 años en el mejor panadero de Euskadi . En apenas unos años ha pasado de trabajar entre facturas y cuentas a hacerlo entre harinas. “Yo no había tocado un pan en mi vida”, afirma. Lo suyo eran las tareas administrativas aunque reconoce: “Me gusta la química de siempre y ya había leído algún que otro libro sobre la elaboración del pan”. Ahora regenta dos panaderías en Vizcaya , una en Gernika y la otra en Munguia . De sus puertas cuelga con orgullo el cartel que le reconoce como ganador del certamen Miga de Oro de Euskadi 2021 organizado por la plataforma Panatics, que reconoce a los maestros panaderos españoles, y la entidad sin ánimo de lucro Pan de Calidad.

Un concurso al que ya se presentó en 2019, quedando como finalista . La pandemia truncó la edición del siguiente año y ahora participaba sin muchas expectativas. “Este año había nivelazo y llegué a pensar que no entraba ni en el corte final”, admite.

Cerca de 30 profesionales del pan presentaron su hogaza redonda de casi un kilo de peso elaborada con trigo y un porcentaje máximo de centeno del 10 por ciento . Requisitos exigidos por la organización del concurso. La de Oribe no fue una creación ideada en exclusiva para la ocasión, “es una hogaza que elaboramos, aunque no a diario, en nuestro obrador de 'Berteiz eta Mendiondo' y que decoramos con un lauburu de harina”, detalla.

Oribe desmitifica el trabajo de los panaderos. “Ya no madrugamos tanto”, reconoce. Los avances en refrigeración y horneado “benefician la fermentación más lenta del pan y también a nosotros los panaderos”, bromea. En lo que no está para bromas Oribe es en lo referente al precio de la electricidad. Su tono se vuelve serio para asegurar que su factura se ha encarecido un cien por cien y que de seguir así “nos vamos al agujero”. “No puedo pagar 5.000 euros más al mes porque no los gano”, insiste.