La jueza que anuló un despido porque el euskera “es difícil” basó sus argumentos en opiniones de internet

Una jueza de Vitoria ha declarado nulo el cese de una funcionaria interina del Ayuntamiento de LLodio que no pudo acreditar un Perfil Lingüístico alto (PL3) de euskera, requisito que el consistorio solicitaba para el puesto. Los argumentos que esgrime la magistrada para ordenar su readmisión es que no se ha demostrado “la falta de capacidad” de la trabajadora para desempeñar su trabajo y que el ayuntamiento no ha tenido en cuenta sus esfuerzos para emprender un idioma con “extraordinarias dificultades”.