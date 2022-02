Juzgan en Vitoria al hombre que mató a su exmujer y exsuegra a puñaladas en 2018

La Audiencia Provincial de Álava juzga desde este lunes a Javier R. de 50 años acusado de asesinar presuntamente a su ex mujer María José y su ex suegra Florentina el 20 de abril de 2018 . Ese día, madre e hija de 69 y 43 años, respectivamente, recibieron una treintena de puñaladas , la primera de ellas en la vivienda y la segunda en el descansillo de las escaleras del edificio de Vitoria donde residían.

Según la Fiscalía, el acusado no superó el divorcio y “motivado por los celos” cometió el doble asesinato con premeditación. Cecilia Piris, abogada de la acusación particular, ha señalado, antes de comenzar esta primera sesión, que “este es un asesinato de género de libro, la asesinó porque no podía soportar que le dejara y que ya no estuviera bajo su influencia. También el de Florentina porque era la matriarca de la familia y no podía consentir el apoyo que le dió a su hija para romper el matrimonio. La defensa de centrará seguramente en el arrebato pero lo tiene difícil porque todos los informes indican que estaba cuerdo. La premeditación no está tipificada como agravante pero claro que hubo premeditación, lo ensayó e intentó un día antes”, ha asegurado.