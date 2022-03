El fotógrafo Kote Cabezudo se sienta en el banquillo y declara que todas las modelos accedieron a fotografiarse desnudas

Tras nueve años de investigación desde que en 2013 se presentara la primera denuncia contra el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, hoy ha arrancado el juicio en el que se le acusa de abusos sexuales, pornografía infantil y estafa cometidos sobre 16 modelos entre los años 90 y 2010. Durante esta primera sesión el acusado ha asegurado que “las modelos nunca han hecho nada que no sepan, jamás, o que no quisieran. Si no quieren cogen y se van”.