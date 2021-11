LCD Soundsystem, J Balvin, The Killers y Pet Shop Boys cabezas de cartel del Bilbao BBK Live 2022

No serán los únicos en incendiar Kobetamendi, el trío Moderat traerá el sonido Berlín con temas tan conocidos como A New Error, Bad Kingdom o Rusty Nails. No faltarán los grupos previamente anunciados como The Killers, que lideran la jornada del viernes con dos nuevos trabajos bajo el brazo, el icónico dúo electrónico Pet Shop Boys, y la presentación del próximo LP de Placebo.