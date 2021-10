Latierro (Librería Lagun): "Es obligatorio recordar la resistencia intelectual frente a ETA que representan Savater y Calleja"

El cofundador de la libreria donostiarra que sufrió el acoso de la banda terrorista recuerda en el décimo aniversario del fin de ETA a los que contribuyeron con su valentía y responsabilidad cívica a denunciar el acoso de los teroristas

A Ignacio Latierro le gusta presentarse como librero emérito, así sin más. Si pocas biografías se pueden simplificar tanto, la de este donostiarra de 78 años, estaría muy incompleta si no se incluyera que él y Lagun, la liberia que fundó con María Teresa Castells, son un símbolo de la resistencia cívica frente a ETA, un referente cultural contra el totalitarismo.

En la semana que se ha celebrado el décimo aniversario de final de ETA recibe a NIUS en la misma librería a la que sigue yendo a diario, en la que conserva un pequeño despacho lleno de libros, placas y recuerdos. Asegura que está deseando que vuelva la calma, el silencio, después de tanta celebración y compromisos por el aniversario.

Pregunta: Han pasado 10 años del anuncio de la banda terrorista ¿cómo recuerda ese 20 de octubre?

Respuesta: Aquél momento no me produjo ninguna impresión porque para mi el cambio se produjo cuando empiezo a tener conciencia o seguridad de que ETA va a acabar. Una de las mayores angustias o desazones que te producía ETA, no sólo el mal que causaba, sino esa sensación de que aquello no acababa. En 2003, 2004 empiezo a tener la conciencia de que aquello acababa, y para mi eso es el gran cambio, que tengo la conciencia de que va a ser derrotada. Desde el punto de vista personal, para mi el momento de cambio es unos meses antes de la declaración, cuando dejo de tener escolta. Desde el punto de vista personal es lo más significativo.

P: Es inevitable que se haya acordado de tantos amigos, Recalde (marido de su socia)...

R: Estos día lo que me viene inmediatamente a la memoria y al sentimiento son, logimente, el recuerdo de las víctimas, pero en particular de las más próximas, Juan Mari Jauregi, José Luis Lopez de la Calle.. tantos

P: Si tuviera que hacer un homenaje qué le gustaía que fuera recordado en estos momentos, las víctima y?

R: ETA acabó por muchos factores, no soy historiador y a mí no me corresponde, pero creo que estos días hay que recordar, y mucho más desde una libería, a la resistencia intelectual frente a ETA. En los tiempos más negros, en los tiempos de plomo, en el silencio más ominoso de la sociedad, hubo gente que escribieron, que hablaron, que dijeron, y yo creo que contribuyeron a que desapareciera. Los encarno en dos nombres, Fernando Savater y José Mária Calleja. Savater hizo el ejercicio de valentía y responsabilidad civica, de denunciar lo que pasaba. Y Calleja, lamentablemente fallecido hace no mucho, que quizás fue el primero es dar voz, presentar, escribir sobre las victimas. Sin quitar ningún mérito a Gesto por la Paz o a otros muchos otros intelectuales.

P: Lagun ha recibido el recocimiento por su valentía contra los totalitarismo, algo que los lleva en el ADN desde que nació. Por esa lucha ustedes han sido premiados y reconocidos entre otras distinciones tienen la placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida por el Ministerio de Cultura, en el año 2018. Ustesde son la resistencia, perseguida por el franquismo, atacada por la derecha radical y luego por ETA

R: Bueno, a nososotros nos gustaría que Lagun fuera recordada por ser una buena libería. (risas), nuestra vocación fue una vocación profesional de ser libreros, pero cuando abrimos, el abrir una libería abierta, que quería estar a la altura de los tiempos, chocaba con un régimen dictatorial y eso nos causó algunos cuantos problemas con los llamados Guerrilleros de Cristo Rey. Nos pusieron una bomba e incluso alguna que otra intervecion de las autoridades. Y luego, desgraciadamente, ese mismo espíritu, ese mismo talante e idea de ser portavoces de una cultura abierta y democrática llevó a que el entorno de ETA nos pusiese en el foto de mira y nos causase diversas agresiones. En el año 1996 culminaron con la quema del escaparate. Esto ha marcado nuestra historia.

P: Recuerdo cuando Lagun fue atacada por dentro con pintura, echaron pintura a los libros.

R: Si, eso es anterior, una tarde entraron un grupo de jóvenes con botes de pintura roja y amarilla y, en fin, y pusieron la librería como cabe imaginar, lanzando los cubos por toda la librería. Y luego llegaron las agresiones continuadas en las Navidades del año 96, derribando los escaparates y embadurnando todo con pintura.

P. Eso sería un desastre económico…

R. No! NO!, al contrario, la reacción de la gente fue espectacular. Amigos, clientes… vineron en oleadas a la libería. Nos compraban libros manchados, libros con cristales…. Lo que fuera. Jamás habíamos vendido tanto como vendimos después de esos sucesos.

P: Esos libros se conviertieron en objeto de coleccionista que compraron...

R: Los compraron por ejemplo el escrito Fernando Aranburu, autor de una de las novelas más existosas sobre ETA, Patria. Él vivía en Alemania, pero mandó a su madre a la libería, que era muy amiga nuestra. Fernando le había encargado un libro manchado, tenía mucho interés en tener uno..

P: Porque a ustedes se les acosaba por los poner libros en el escaparate

R: Si, hace 30/40 años… mira, precisamente la agresión con pintura a Lagun obedeció a algo que les molestó a ETA y la gente de Batasuna, el que exhibiésemos en el escaparate un libro de homenaje a Gregorio Ordoñez después de que le hubieran asesinado. Nosotros no nos plegamos a la censura del franquismo, aunque nos costara algunas multas, y mucho menos a la censura de ETA.

P: Y ahora Ignacio ¿cómo va el negocio, cómo va la librería?

R: Es un negocio complicado. Tenemos dos problemas, uno general ligado al mundo del libro, el papel, las pantallas empiezan a ocuparlo todo. Aunque yo creo que el libro de papel no va a desaparecer nunca. Y luego, claro, la competencia de los grandes, cosas como Amazon, donde aparentemente la comodidad para el cliente es tan grande que lo notamos.Aunque yo creo que va a quedar un público , una gente, que va a seguir acudiento a las librerías a tocar libros, no sólo a por las cosas que quieren en concreto, sino a ver la oferta cultural de cada momento. A las librerías hay que venir sin prisas , como a los museos. Observas los cuadros, y en la librería igual, ojear los libros, tocarlos, ver un poco su contenido y luego, si quieres compras. Pero hay que visitar las librerías.

P: Haganos una recomendación

R:Algo que he leído recientemente y que me han gustado y me apetece recomendar, Los amnésicos, que un recorrido a la postguera europea hasta nuestros días, fácil de leer, de como funciona la memoria de las gentes con los dramas de Europa, y en concreo, con la Alemania post nazi. Me parece un librto muy interesante.