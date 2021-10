La lluvia será la protagonista del puente de Todos los Santos en Euskadi

No se dejen el paraguas en casa o no lo olviden si viajan a Euskadi este puente de Todos los Santos. Lo van a necesitar. El pronóstico de Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, no es nada halagüeño. Anuncia lluvia los próximos cuatro días, especialmente para el domingo y el lunes, y si las precipitaciones dan una pequeña tregua, lo habitual será que predominen los cielos cubiertos.