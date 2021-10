Mercedes Vitoria dejará 700 furgonetas inacabadas a pesar de trabajar la próxima semana

En la actualidad, faltan bombas de agua por lo que no está garantizado que la próxima semana la planta vitoriana pueda trabajarla al completo.

La jornada del viernes no está garantizada para los 5.000 trabajadores de Mercedes Vitoria y el sábado 30 ya es seguro que no se trabajará. Aunque al menos, ya han anunciado que la producción no se detendrá del lunes 25 al jueves 28. Con la próxima semana, son ya seis las semanas consecutivas en las que la producción en la factoría ha podido desarrollarse con más o menos normalidad.